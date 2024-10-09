Велика втрата для України: у рідному Добромилі оплакують загиблого на війні Василя Особу

Василь Особа, зять української мовознавиці Ірини Фаріон, загинув на фронті під час виконання бойового завдання. Чоловік родом з Добромиля, й у рідному місті зараз оплакують захисника.

Про це пише "Голос Прикарпаття". Свої співчуття рідним висловили у школі, де навчався Василь Особа.

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У рідному місті оплакують полеглого у бою захисника

Василь Особа народився 24 травня 1989 року у місті Добромиль. Він навчався у Добромильській школі, де зараз оплакують захисника.

На захист держави Василь Особа став від початку повномасштабного вторгнення. Він був бійцем "Легіону Свободи" і служив у 4 батальйоні "Сили Свободи" у бригаді НГУ "Рубіж".

Двоюрідна сестра полеглого захисника Наталя розповіла, що вони народилися в один рік. Разом з Василем вони ходили в один клас, а потім – він став хрещеним батьком для її доньки Марічки.

Він завжди це пам'ятав, і навіть коли був на фронті не забував ні дня народження, ні Миколая. Я часто його питала: як там? А він казав: ви тут вдома займайтеся своїми справами, працюйте, бережи Марічку, а хлопці на передовій знають свою справу. Дуже мріяла зібрати всю родину на Різдвяні свята, у свій День народження… Дуже важко повірити, що Василько більше не прийде до нас…

– говорить сестра Наталя.

У рідній школі, де навчався Василь Особа, досі не можуть повірити у загибель Героя. Перша вчителька захисника Ганна Гільжинська пригадує його як допитливого хлопчика із добрими очима.

"Він був хорошим учнем, усім цікавився, постійно щось перепитував. Дуже гарно йому вдавалося декламувати вірші. А ще уже навіть з перших шкільних років було добре видно, що цей хлопець – цілеспрямований та буде працювати над досягненням кожної своєї мети. Кажуть, що це гордість – вивчити й виховати Героя. Але це дуже болюча гордість", – оплакує втрату Гільжинська.

Вона додала, що Василь Особа назавжди для неї залишиться тим щирим хлопчиком з доброю посмішкою, яким він був у перші шкільні роки.

Класна керівниця Василя, Любов Бішко, зауважила, що війна дуже змінила захисника. За її словами, Василь Особа дуже змужнів, але й далі випромінював світло та добро. Класна керівниця пригадала, що захисник завжди був вихованим, порядним, спокійним і виваженим. З дитинства Василь Особа мав авторитет серед однолітків, а його загибель – особливо болюча.

Я дуже боляче переживаю загибель кожного нашого воїна, з великою скорботою. Але коли війна забирає тих, з ким твоє життя пересікалось – болить нестерпно. Важко підбирати слова, щось думати й говорити. Смерть Василя Особи – велика втрата для нашого Добромиля та України,

– додала класна керівниця.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника. Вічна та світла пам'ять.