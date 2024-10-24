Віддав життя за Україну: у Курській області загинув військовий з Волині

На війні загинув боєць з Волині Василь Пелех. Трагедія трапилася під час вогневого контакту з ворогом на території Курської області.

Йому було всього-на-всього лише 36 років. Про це повідомила Цуманська Об'єднана Територіальна Громада.

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Що відомо про загибель захисника

Цуманська громада в скорботі... На щиті у рідну домівку востаннє повертається навідник 1- го відділення 1- го взводу 2-ї роти морської піхоти матрос Василь Вікторович Пелех,

– йдеться у повідомленні.

Боєць народився 15 січня 1988 року, проживав у селищі Цумань Луцького району. Однак вже 20 жовтня 2024 року життя воїна, на жаль, обірвалося, внаслідок вогневого контакту з ворогом поблизу населеного пункту Ніколаєво – Дар'їно Курської області.

Про час і дату поховання українського захисника повідомлять додатково.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та близьким Василя Пелеха. Світла пам'ять!

Нагадаємо, нещодавно у боях на Куп'янському напрямку також загинув 19-річний воїн Даниїл Довгопол, відомий за позивним "Медоїд". Попри свій молодий вік, він вже був досвідченим розвідником з Київщини, брав участь у складних операціях і виконував інші важливі завдання.