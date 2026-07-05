Віддав життя за Україну: на фронті загинув сержант Василь Розумний із Прикарпаття

Івано-Франківська громада знову втратила свого захисника. У боротьбі за незалежність України загинув сержант Василь Розумний.

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

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Що відомо про втрату українського захисника?

Івано-Франківська громада зазнала непоправної втрати. У боротьбі за свободу та незалежність України загинув сержант Василь Розумний. Мешканців міста закликають гідно провести захисника в останню путь та віддати йому шану.

Панахида за полеглим воїном відбудеться у неділю, 5 липня, о 18:00 у Будинку смутку за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Ребета (Побутова), 3. У понеділок, 6 липня, о 13:00 у церкві Ольги і Володимира на вулиці Вовчинецькій, 223 розпочнеться церемонія прощання та чин похорону.

Після богослужіння жителі міста зможуть віддати останню шану Герою, сформувавши живий коридор уздовж маршруту похоронної процесії. Кортеж рухатиметься вулицями Вовчинецькою, Привокзальною, Лепкого, Незалежності та Коновальця. Поховають сержанта Василя Розумного на Алеї Героїв міського кладовища у селі Чукалівка.

Вічна пам'ять і слава українському захиснику. 24 Канал висловлює щирі співчуття рідним, близьким і побратимам полеглого Героя.

Кого Україна втратила на війні з Росією?

На війні загинув український захисник Ігор Ходжаніязов. Він поліг 28 червня внаслідок прямого влучання російського КАБа. Без батька залишилися троє малолітніх дітей, а трагедія сталася напередодні першого дня народження його наймолодшого сина. У мирному житті Ігор був музикантом, перекладачем, програмістом, дослідником традиційної музики та співзасновником літературного угруповання "Новий шинок".

На війні проти російських окупантів загинули двоє грузинських добровольців, які захищали Україну. Серед полеглих – Ігор Бекурашвілі та 30-річний Георгій Даменій, родом із Сенакі. За загиблими воїнами провели траурні панахиди.