В окупованій Василівці на Запоріжжі могло прилетіти по пункту базування росіян

У тимчасово окупованій Василівці Запорізької області, ймовірно, уразили пункт базування росіян. Він був розташований у підвалі триповерхової будівлі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал мелітопольського партизанського руху спротиву "Гнила черешня".

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У Василівці "мінус" ворожий пункт базування

У місцевих телеграм-каналах 15 січня повідомляли про вибухи у Василівці Запорізької області. Вже у четвер, 16 січня, у мережі з'явилися фото і відео наслідків вибухів.



Окупована Василівка після прильотів / Фото з тг-каналу "Гнила черешня"

Так, у телеграм-каналі партизанів повідомляють, що прилетіло по розташування російських окупаційних військ у підвалі триповерхової будівлі. Наразі втрати ворога невідомі.

Нічого не відбувається, просто мінус розташування російських окупаційних військ у підвалі триповерхової капітальної будівлі. Далі буде,

– написали партизани.



Пункт базування ворога після прильоту / Фото з тг-каналу "Гнила черешня"

Партизани також опублікували відео зсередини будівлі, де ворог облаштував пункт базування. На одному з відео окупант крізь сльози розповідає, де лежали його побратими. Однак зараз там лише руїни.

Будівля після прильоту: дивіться відео

На іншому відео окупанти показують шолом російського солдата, розтрощені полиці з їжею та розбиту будівлю.

Окупанти показали наслідки прильоту: дивіться відео

Раніше у Маріупольському районі лунали потужні вибухи. Українські дрони, які пролітали над областю, нібито працювала російська "пе-ве-о". Однак це не допомогло ворогу й БпЛА уразили ворожі бази.