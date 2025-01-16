В окупованій Василівці на Запоріжжі могло прилетіти по пункту базування росіян
- У тимчасово окупованій Василівці Запорізької області, ймовірно, уразили пункт базування росіян, розташований у підвалі триповерхової будівлі.
- Партизани опублікували відео зсередини будівлі, на якому видно руїни та особисті речі окупантів. Втрати ворога поки що невідомі.
У тимчасово окупованій Василівці Запорізької області, ймовірно, уразили пункт базування росіян. Він був розташований у підвалі триповерхової будівлі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал мелітопольського партизанського руху спротиву "Гнила черешня".
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У Василівці "мінус" ворожий пункт базування
У місцевих телеграм-каналах 15 січня повідомляли про вибухи у Василівці Запорізької області. Вже у четвер, 16 січня, у мережі з'явилися фото і відео наслідків вибухів.
Окупована Василівка після прильотів / Фото з тг-каналу "Гнила черешня"
Так, у телеграм-каналі партизанів повідомляють, що прилетіло по розташування російських окупаційних військ у підвалі триповерхової будівлі. Наразі втрати ворога невідомі.
Нічого не відбувається, просто мінус розташування російських окупаційних військ у підвалі триповерхової капітальної будівлі. Далі буде,
– написали партизани.
Пункт базування ворога після прильоту / Фото з тг-каналу "Гнила черешня"
Партизани також опублікували відео зсередини будівлі, де ворог облаштував пункт базування. На одному з відео окупант крізь сльози розповідає, де лежали його побратими. Однак зараз там лише руїни.
Будівля після прильоту: дивіться відео
На іншому відео окупанти показують шолом російського солдата, розтрощені полиці з їжею та розбиту будівлю.
Окупанти показали наслідки прильоту: дивіться відео
Раніше у Маріупольському районі лунали потужні вибухи. Українські дрони, які пролітали над областю, нібито працювала російська "пе-ве-о". Однак це не допомогло ворогу й БпЛА уразили ворожі бази.