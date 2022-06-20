"Васілій" приплив: чому Росія відмовляється від будівництва своїх розпіарених корветів

ТАСС повідомляє, що росіяни відмовились замовляти додаткові корвети проєкту 22160 бо їх тактико-технічні данні не відповідають бойовим умовам застосування.

Вундервафля

Всього було заплановано 12 таких патрульних катерів, побудували 4 і ще 2 добудують в наступному році.

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Усі кораблі заплановані для Чорноморського флоту. Така собі плавуча пускова для "Калібрів", але з купою додаткових функцій. Але серія себе не виправдала.

скриншот росЗМІ

Модернізація власними руками

22160 – це той самий корвет "Васілій Биков", на який росіяни нещодавно поставили на палубу зенітно-ракетний комплекс ТОР-М2КМ (додаткові 30+ тонн на палубу). Після втрати "Москви" виявилось, що російське ППО в Чорному морі дуже слабке.

Виходить так, що для безпечного виходу в море цих корветів їх треба або супроводжувати фрегатами, або просто триматись подалі від берега (=українських ракет). У крайньому випадку на них ставлять саморобний ТОР, яка теоретично повинен врятувати.

Але ТОР ставлять на місце гелікоптерного майданчика, тобто втрачається частково сенс існування патрульного корвету. Гелікоптерів на ньому вже не буде. Модернізувати корвет новим ЗРК можна, але це треба буде переробити корабель повністю, зменшити кількість ракет "Калібр" тощо.

Санкції працюють

Сюди додаються санкції. Якщо до війни з Україною завжди можна було "накрасти" технологій у західних партнерів чи купити готові технології. То зараз росіяни починають економити.