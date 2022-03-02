Васильків та Біла Церква повітряна тривога
2 березня 2022 , 16:22Читать новость на русском
Джерело:Олексій Кулеба
У Василькові та Білій Церкві лунає повітряна тривога. Ці міста розташовані на Київщині.
Про тривогу повідомив голова Київської ОДА Олексій Кулеба. Людям треба йти в укриття.
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Нагадаємо, що спершу треба оперативно вимкнути газ, світло та інші комунікації в помешканні. Тоді взяти документи, гроші та речі першої необхідності.
Дорогою в укриття слід забрати самотніх чи немічних сусідів, якщо вони є.
Про закінчення тривоги сповістить другий сигнал.
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