Васильків та Біла Церква повітряна тривога

У Василькові та Білій Церкві лунає повітряна тривога. Ці міста розташовані на Київщині.

Про тривогу повідомив голова Київської ОДА Олексій Кулеба. Людям треба йти в укриття.

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Нагадаємо, що спершу треба оперативно вимкнути газ, світло та інші комунікації в помешканні. Тоді взяти документи, гроші та речі першої необхідності.

Дорогою в укриття слід забрати самотніх чи немічних сусідів, якщо вони є.

Про закінчення тривоги сповістить другий сигнал.



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