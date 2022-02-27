Васильків після обстрілів окупантів: моторошні кадри

Російські загарбники обстрілюють будинки та мирне населення в Україні. Одним з найгарячіших напрямків цієї ночі був Васильків, що на Київщині.

Місто значно постраждало від обстрілів окупанта. Тут зруйновані будинки, дороги та інша інфраструктура.

До теми Через бойові дії пожежники не можуть на повну гасити нафтобазу під Васильковом, – ДСНС

Моторошні кадри з Василькова

Через навалу ворога зруйновано дитячий будинок, будинки мирного населення та інше.

Наслідки нічних обстрілів у Василькові: мотрошні фото

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