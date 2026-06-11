У прокуратурі підтвердили обшуки у бізнесмена Веселого

У мережі 10 червня з'явилась інформація про нібито затримання бізнесмена Василя Веселого. Згодом з'ясувалось, що у нього лише проводили обшуки.

Це зазначили у Київській міській прокуратурі у коментарі 24 Каналу.

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Що відомо про обшуки у бізнесмена?

У прокуратурі підтвердили інформацію про проведення обшуків у бізнесмена Василя Великого.

В рамках слідчих дій нікого не затримували, про підозру жодній особі не повідомляли. Досудове розслідування триває,

– зазначили у прокуратурі.

"Українська правда" з посиланням на співрозмовника в правоохоронних органах додала, що йдеться про розслідування за статтею "Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом".

Раніше повідомлялось, що на оприлюднених "плівках Міндіча" було чутно розмову фігуранта корупційної схеми "Міндічгейт" Олександра Цукермана та бізнесмена Василя Веселого. Вони буцімто обговорювали, як взяти під контроль найбільше нафтохімічне підприємство України – "Карпатнафтохім". Зокрема, можливі механізми впливу на підприємство та його співвласників.

У розслідуванні також йшлось, що фігуранти нібито обговорювали склад наглядової ради державного "Сенс Банку", призначений 18 червня 2025 року. А Василь Веселий, начебто пов'язаний з Офісом Президента, впливав на її формування. Згодом бізнесмен заперечив, що має знайомства в Офісі президента.