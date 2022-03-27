Ватажки бойовиків бояться за своє майбутнє, – правозахисник про "референдум" на Донбасі

Бойовики повідомили, що найближчим часом організують "референдум". На ньому нібито розглядатимуть входження Луганської області до складу Росії.

Зараз триває дискусія між різними групами окупантів. Про це в ефірі 24 каналу сказав засновник Східної правозахисної групи Павло Лисянський.

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Окупанти розділилися щодо "референдуму"

За його словами, проти "референдуму" виступив заступник міністра економічного розвитку Росії Сергій Назаров. Мовляв, немає грошей для поновлення інфраструктури міст.

Однак "євразійська група" намагається пояснити через заступника глави адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка, що якщо території доєднають, буде що "продати" на внутрішньо політичному ринку росіянам, аби виправдати свою агресію.

Ватажкам бойовиків лячно

Правозахисник зауважив, що ватажки намагаються лобіювати свої інтереси через російських депутатів.

Вони (ватажки – 24 канал) просто бояться за своє майбутнє,

– наголосив Лисянський.

Очільники незаконних формувань, як пояснив експерт, розуміють, якщо "республіки" будуть невизнаними (лише Росією, яка сама має економічні проблеми), ватажкам нічого не дістанеться.

"Дотації на підтримку цих незаконних збройних формувань зменшаться дуже сильно", – додав Лисянський.

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