Ватажок окупованої Південної Осетії заявив про намір остаточно приєднати територію до Росії

В окупованій Південній Осетії заявили про бажання провести "остаточне приєднання до Росії". У державі-агресорці неабияк зраділи таким заявам.

Видання псевдореспубліки поширили 30 березня відповідні заяви ватажка окупованої Росією Південної Осетії Анатолія Бібілова, повідомляє 24 канал.

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Ватажок Південної Осетії заявив про "приєднання до Росії"

За словами Бібілова, "стратегічною метою" квазіреспубліки є приєднання до складу Росії.

Відповідні юридичні кроки ми зробимо вже незабаром. Республіка Південна Осетія буде у складі своєї історичної батьківщини – Росії,

– зазначив прислужник агресора.

Реакція Росії на ці заяви

На реакцію держави-окупанта чекати довго не довелося. У Росії зазначили, що "жодних правових перешкод для запуску процедури входження Південної Осетії до складу Росії немає", а головна умова для цього "волевиявлення громадян цієї республіки".

Зауважимо, територію ще у 2008 році Росія окупувала території Грузії – Абхазію і Південну Осетію. У країні не полишають надію на те, щоб повернути свої землі. Днями член політради партії "Єдиний національний рух" Гіоргі Барамідзе сказав, що повернення хочуть здійснити не воєнним шляхом.

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