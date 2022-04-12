Ватикан думає про зустріч Франциска з патріархом Кирилом, – Reuters
12 квітня 2022 , 07:05Читать новость на русском
Джерело:Reuters
У Ватикані розглядають ймовірність того, що Папа Франциск може поїхати до Лівану в червні. У Єрусалимі він міг би зустрітись з російським патріархом Кирилом.
Той підтримував війну Росії проти України. Ця можлива зустріч стане другою, вперше вони зустрілись у 2016 році на Кубі. Ця зустріч була першою з часів Великого розколу 1054 року.
До теми Папа Франциск закликав до великоднього перемир'я в Україні
Деталі зустрічі
У Ліван 85-річний Папа має приїхати 12 – 13 червня. Вже 14 червня він прилетить до Йорданії й звідти вертольотом вирушить до Єрусалиму на зустріч з Кирилом.
Є й інформація, що поїздка вже вирішена. Водночас кажуть, що це лише один з можливих варіантів.
Папа Римський розгорнув прапор України: дивіться відео