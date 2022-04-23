Важке озброєння, системи ППО і танки, – Єрмак про зброю, яка необхідна Україні

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів французькому журналісту про війну Росії з Україною, Маріуполь, санкції та зброю, яка необхідна Україні для перемоги.

За його словами, Україна потребує важкого озброєння, а також потрібне те, що дасть можливість захищати повітря під час постійних ворожих російських бомбардувань.

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Яка зброя потрібна

Потрібні танки. Засоби проти корабельних атак, MLRS (реактивна система залпового вогню – ред.), і багато чого іншого, – зазначив він.

Раніше глава ОП заявляв, що "струмок" допомоги, зокрема військово-технічної, гуманітарної та фінансової, вже сьогодні перетворюється на потужніший "потік". Українські військові вже отримують ефективну зброю, кількість та види якої постійно розширюються. Також він розповів і про те, що питання ленд-лізу з теоретичної площини переходить у практичну.

Ленд-ліз дозволить пришвидшити передачу Україні важливого військового обладнання та інших важливих поставок завдяки скороченню бюрократичної тяганини. Процедура дозволяє де-факто дарувати озброєння з положеннями, які передбачають, що країни-одержувачі здійснять виплату США пізніше.

У Міноборони також зазначали, що українська армія потребує важкого озброєння, систем ППО, ракет та протитанкових засобів.

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