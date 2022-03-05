Важливі настанови для українців: як тримати інформаційний опір
Росія атакує Україну не лише фізично, а й інформаційно. Наразі агресор вже поширює купу фейків які залякають та деморалізують людей.
Журналіст та нардеп Сергій Лещенко наголосив, що пропагандисти продовжуватимуть свої атаки. Тому важливо критично ставитися до будь-якої отриманої інформації та, звісно, фільтрувати те, що ви самі поширюєте в люди.
Важливо Основні наративи телеграм-каналів, які працюють на Росію
Настанови для українців:
- Якщо вам відомо, що Україна отримала зброю від наших партнерів, не розповідайте про це в мережі або незнайомцям в деталях. Не повідомляйте яка зброя, звідки приїхала і через які прикордонні пункти вона потрапила в Україну.
- Не панікуйте, не вірте фейкам. Тривайте голову холодною та фільтруйте усю інформацію.
Наприклад є така інформація, що збираються телефонувати громадянам України з невідомих номерів та залякувати їх, поширюючи чутки, що це з метою наведення авіаудару. Навіть якщо хтось і телефонує з невідомого номера, таким способом авіаудар нанести точно не можна
Зберігайте спокій, вірте в ЗСУ, українським ЗМІ та українській владі. Все буде добре. Слава Україні,
– заявив Лещенко.
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