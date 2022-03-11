"Важливий військовий об'єкт": окупанти обстріляли дитячий табір на Житомирщині

У Кремлі кажуть своїм громадянам, що обстрілюють в Україні лише військові об'єкти. Що ж, мабуть, дитячий табір в уяві росіян – "секретна база ЗСУ".

Уночі проти 10 березня рашисти обстріляли дитячий табір "Зоряний" на Житомирщині. Ворог випустив по території 5 ракет.

До теми З Коростеня евакуювали близько 70 відсотків людей

Одна бомба влучила прямо в житловий корпус: половина будинку знищена, в іншій половині вціліли лише стіни,

– розповів голова ОВА Дмитро Живицький.

Також повністю розбиті приміщення котельні. Усі комунікації відключені, немає опалення. Крім того, від ударної хвилі вибило всі вікна та двері. На території табору утворилася величезна вирва.

Дивіться відео наслідків обстрілу дитячого табору:

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

До теми дивіться відео про те, як в Україні минула ніч проти 11 березня: