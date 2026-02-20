Планували вбивства відомих людей: у поліції покази відео з операції "Енігма-2"
- Правоохоронці України та Молдови провели спецоперацію "Енігма-2", запобігши серії резонансних убивств, які планували російські спецслужби.
- Затримано агентурно-бойову групу, яку організував 34-річний громадянин Молдови.
Правоохоронці провели масштабу спецоперацію на території України та Молдови. Їм вдалось попередити серію резонансних убивств, що планувались за вказівками російські спецслужби.
В результаті операції "Енігма-2" агентурно-бойову групу затримали. Детальніше про це розповіли у Національній поліції України.
Дивіться також Росія готувала серію вбивств відомих українців, – СБУ
Які деталі "Енігма-2" розповіли в поліції?
За даними слідства, російські спецслужби готували в Україні серію резонансних убивств. Метою правоохоронці називають: посіяти страх, паніку та дестабілізувати ситуацію.
Злочинний сценарій зірвали оперативники Департаменту стратегічних розслідувань і слідчі Головного слідчого управління Нацполіції спільно з контррозвідкою СБУ, Офісом генпрокурора та правоохоронцями Молдови.
За словами правоохоронців, ворожі спецслужби вербували громадян Молдови. Серед них були переважно ті, хто навчався у військових закладах. Куратори направляли їх в Україну для підготовки вбивств.
Тут вони збирали детальну інформацію про потенційні цілі. Після цього чекали вказівок від безпосереднього куратора, який тримав прямий зв'язок з російськими спецслужбістами,
– розповіла речниця ДСР Нацполіції Альона Лютницька.
На відео чутно розмову між фігурантами, які обговорюють, як будуть підтверджувати, що дійсно були на "завданні".
Поліція розкрила деталі викриття кілерів спецслужб Росії: дивіться відео
У Нацполіції назвали, що організатором мережі був 34-річний громадянин Молдови. Група ділилась на розвідників, під виглядом кур'єрів, та відповідальних за закупівлю зброї і підготовку вбивств.
За виконані замовні вбивства росіяни обіцяли до сотень тисяч доларів. В Україні обшуки правоохоронці проводили в Києві та Одесі.
Поліцейські додали, що фігурантам повідомили про підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
На кого агенти готували замах?
За словами генпрокурора Кравченка, однією з потенційних жертв кілерів міг бути представник зі стратегічних комунікацій ГУР МО України та заступник голови Коордштабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.
До слова, він вже відреагував на затримання групи. Юсов подякував правоохоронцям за роботу та зазначив, що з подібними загрозами стикається не вперше.
Джерела BBC у правоохоронних органах повідомили, що також агенти планували замах на українського журналіста і блогера Дмитра Гордона.