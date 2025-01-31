Жорстоке вбивство 9-річної Валерії у Німеччині: 37-річний експартнер матері отримав довічне

У п'ятницю, 31 січня, у Німеччині завершився судовий процес у справі про вбивство 9-річної українки Валерії. 37-річного молдаванина, який є колишнім партнером матері дівчинки, визнали винним.

Його засудили до довічного ув'язнення. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Tagesschau.

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Провину громадянина Молдови визнано особливо тяжкою

Слухання у справі тривали 4 дні. Прокурор вимагав засудити винуватця до довічного ув'язнення. Суд задовольнив це та визнав провину особливо тяжкою.

Це означає, що юридично допускається дострокове звільнення з тюрми після 15 років, однак, на практиці це практично неможливо.

У цій справі є багато доказів того, що підсудний був на місці злочину, зокрема, дані з мобільного телефону, записи камер, а також сліди шин і ДНК на місці злочину.

При цьому адвокат засудженого наполягав на засудженні за ненавмисне вбивство.

Що відомо про вбивство 9-річної Валерії

Дівчинка була знайдена вбитою у лісі поблизу міста Дебельн у червні 2024 року. До Німеччини вона переїхала із мамою та бабусею після повномасштабного вторгнення з Дніпропетровщини.

Дитина вийшла вранці до школи, але там не з'явилася. З навчального закладу сім'ю дівчинки ніхто про це не повідомив, а тому про її зникнення стало відомо лише тоді, коли вона не прийшла додому.

Пошуки дитини тривали понад тиждень.

Слідство встановило, що вбивця викрав дівчинку та жорстоко вбив. Він тримав її голову у калюжі бруду, поки дитина не задихнулася.

Чоловік був злий і патологічно ревнивий, бо за декілька днів до вбивства мати Валерії покинула його. Таким чином він помстився жінці за це.