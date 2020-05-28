Вбивство АТОвців на Житомирщині: Захаренко нещодавно скоїв напад на людину, але справу зам'яли

Анатолій Захаренко, якого підозрюють у кривавому розстрілі семи людей, у березні скоїв напад на односельця з рушницею. Чоловіку вдалося уникнути кримінального переслідування, ймовірно, завдяки зв’язкам у поліції.

Адвокат Масі Найєм у фейсбуці написав, що під час березневого нападу підозрюваний також мав рушницю.

Зверніть увагу Жорстоке вбивство АТОвців на Житомирщині: спливли нові деталі трагедії

Але він зміг уникнути кримінальної відповідальності. Поліція рушницю прийняла за "...предмет, схожий на биту, 47 сантиметрів",

– додав юрист.

Людина, на він напав вже тепер підозрюваний у вбивстві, звуть Микола.

Масі Найєм розповів, що після опитування сусідів вдалось встановити, що у Захаренка є зв‘язки серед очільників місцевої поліції.

Трагедії можна було уникнути

"Можу зробити припущення, що саме тому Микола вирішив не наполягати на кримінальній справі. Мені здається, що трегедії можна було б уникнути, якби підозрюваний у вбивстві усвідомив незворотність покарання", – додав він.

На думку Найєма, цій події має дати належну оцінку Державне бюро розслідувань.

Захаренко товаришував з силовиками

З власних джерел 24 каналу стало відомо, що до підозрюваного у вбивстві на ставок часто приїжджали силовики із різних структур місцевого та київського рівня. Через це Захаренко користувався авторитетом в односельців.

Водночас у військових до нього виникали питання. Захаренко міг часом полювати в очереті, наражаючи людей на небезпеку. Якщо його ловили на гарячому, він казав, що якщо і підстрелить раптом когось, то будуть браконьєри, яких не шкода.

Вбивство на Житомирщині: що відомо

У ніч проти 22 травня 58-річний Анатолій Захаренко з рушниці розстріляв компанію друзів. Лише одній людині вдалося втекти.

Серед жертв були бійці батальйону імені Кульчицького, військові Нацгвардії, волонтер та працівник Київського Національного авіаційного університету.

Ймовірною причиною конфлікту є війна на Донбасі, яка "була підігріта" випитим алкоголем. Власник ставку нібито скоїв вбивство через те, що він є прихильником Росії.

Під час огляду території поліцейські вилучили 5 одиниць зброї. Вона є офіційно зареєстрованою та належить учасникам події.

23 травня Захаренку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 20 липня без можливості внести заставу.

Підозрювану загрожує від 10 до 15 років позбавленням волі або довічне ув'язнення.

Як ховали вбитих ветеранів АТО у Києві – читайте тут.