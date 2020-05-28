Убийство АТОшников на Житомирщине: Захаренко совершил нападение на человека, но дело замяли

Анатолий Захаренко, которого подозревают в кровавом расстреле семи человек, в марте совершил нападение на односельчанина с ружьем. Мужчине удалось избежать уголовного преследования, вероятно, благодаря связям в полиции.

Адвокат Маси Найем в фейсбуке написал, что во время мартовского нападения у подозреваемого также было ружье.

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Но он смог избежать уголовной ответственности. Полиция ружье приняла за "...предмет, похожий на биту, 47 сантиметров",

– добавил юрист.

Человека, на которого он напал уже подозреваемый в убийстве, зовут Николай.

Массе Найем рассказал, что после опроса соседей удалось установить, что у Захаренко есть связи среди руководителей местной полиции.

Трагедии можно было избежать

"Могу сделать предположение, что именно поэтому Николай решил не настаивать на уголовном деле. Мне кажется, что трагедии можно было бы избежать, если бы подозреваемый в убийстве осознал необратимость наказания", – добавил он.

По мнению Найема, этому событию должно дать надлежащую оценку Государственное бюро расследований.

Захаренко дружил с силовиками

Из собственных источников 24 каналу стало известно, что к подозреваемому в убийстве на ставке часто приезжали силовики из разных структур местного и киевского уровня. Поэтому Захаренко пользовался авторитетом у односельчан.

В то же время у военных к нему возникали вопросы. Захаренко мог иногда охотиться в камышах, подвергая людей опасности. Если его ловили на горячем, он говорил, что если и подстрелит вдруг кого-то, то это будут браконьеры, которых не жалко.

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В ночь на 22 мая 58-летний Анатолий Захаренко из ружья расстрелял компанию друзей. Только одному человеку удалось убежать.

Среди жертв были бойцы батальона имени Кульчицкого, военные Нацгвардии, волонтер и работник Киевского Национального авиационного университета.

Вероятной причиной конфликта является война на Донбассе, которая "была подогретая" выпитым алкоголем. Владелец ставка якобы совершил убийство из-за того, что он является сторонником России.

Во время осмотра территории полицейские изъяли 5 единиц оружия. Оно является официально зарегистрированным и принадлежит участникам события.

23 мая Захаренко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 июля без возможности внести залог.

Подозреваемому грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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