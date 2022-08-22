Деталі вбивства дар'ї дугіної

російські ЗМІ повідомляють, що основна версія слідства – вибух було здійснено дистанційно та не приховують – вбивство було здійснено професійно.

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Потужність бомби склала приблизно 800 грамів у тротиловому еквіваленті. Безоболонковий вибуховий пристрій був закріплений поряд із трубками бензину під сидінням водія. Попередньо бомба спрацювала за дистанційним підривом за допомогою телефонного дзвінка,

– йдеться у повідомленні.

Зазначають, що виконавці вбивства стежили за пересуванням машини. Однак, невідомо яким чином. Не виключають, що злочинці змогли вивести камери на стоянці з ладу, плануючи замах. Так, росЗМІ повідомляють, що останні два тижні камери не працювали.

Щодо мотивів вбивства, то слідство відпрацьовує різні версії, зокрема, пов'язані з особистими конфліктами дар'ї дугіної та її батька. Але, звісно ж, росіяни намагаються просувати причетність до вбивства українських спецслужб із мотивів громадської діяльності.

Момент підриву автомобіля Дугіної потрапив на відео

Камери зафіксували яскравий спалах о 21:35. Зазначають, що вибуховий пристрій на машину дугіної невідомий встановив під час фестивалю.

Повідомляють, що експерти вилучили понад 10 реєстраторів, встановлених у машинах, зараз триває аналіз відео. російські силовики складають список людей, які перебували на парковці за 14.00 до 21.00.

Зверніть увагу! Російський опозиціонер ілья пономарьов повідомив, що до підриву авто дугіної причетна саме "Національна республіканська армія". У "Національній республіканській армії" заявили, що оголошують чиновників російського уряду та регіональних адміністрацій поплічниками узурпатора. Тих, хто не складе своїх повноважень, знищуватимуть!

Вбивство дар'ї дугіної: коротко

20 серпня її автомобіль вибухнув під Москвою, коли дарья поверталась з фестивалю "Традиція", де була разом з батьком. В авто також мав бути і сам алєксандр дугін, але в останній момент передумав.

21 серпня росЗМІ писали, що дугін теж потрапив до лікарні, що саме трапилось з ідеологом "руского міра" – невідомо.

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