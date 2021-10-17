Вбивство депутата у Великій Британії: поліція встановила особу нападника
17 жовтня 2021 , 11:00Читать новость на русском
Джерело:Sky news
Депутат Великої Британії Девід Еймесс загинув на зустрічі із виборцями 15 жовтня. Поліція одразу ж затримала нападника і вже має попередні дані про нього.
До вбивства причетний 25-річний чоловік із Сомалі. Раніше він не потрапляв у поле зору спецслужб.
Нагадаємо Різанина у церкві: британського депутата вбили на зустрічі з виборцями
Хто скоїв напад на Девіда Еймесса
За даними джерел ЗМІ, нападником виявився Алі Харбі Алі. Він є громадянином Великої Британії, але походить із Сомалі. Раніше він не потрапляв у поле зору британських служб безпеки.
З'ясувалось, що підозрюваний нетривалий час був пов'язаний з державною програмою Prevent ("Запобігання"). Її мета – запобігти залученню людей в тероризм. Чи насправді був Алі Харбі Алі причетний до тероризму, поки невідомо.
Убивство депутата у Великій Британії: головне
- 15 жовтня у Великій Британії вбили члена парламенту від Консервативної партії Девіда Еймесса.
- Політика кілька разів ударили ножем в методистській церкві під час його зустрічі з виборцями.
- Після перших слідчих дій правоохоронці визначили вбивство Еймесса як теракт.
- Еймесс був членом парламенту майже 40 років — з 1983, у нього залишилися 5 дітей.