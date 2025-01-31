Жінку з Полтавщини підозрюють у вбивстві власної дитини: немовля померло через асфіксію

Жительку Миргородського району Полтавської області підозрюють в умисному вбивстві її новонародженої дитини. 34-річній жінці вже обирають запобіжний захід.

Йдеться про домашній арешт. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Полтавську обласну прокуратуру.

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Що відомо слідству

За даними слідства, уранці 31 січня жінка народила хлопчика вдома. Після пологів вона накрила немовля мокрим одягом, що обмежило доступ повітря. За лікарським свідоцтвом, причина смерті дитини – асфіксія.

Встановлено, що жінка є багатодітною матір’ю і не перебувала на обліку у зв’язку з вагітністю. На момент пологів вона мала можливість звернутися до медичного закладу, але свідомо цього не зробила.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Миргородського районного відділу поліції в Полтавській області.

Важливо! Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, нещодавно в одній з квартир Одеси правоохоронці виявили тіло немовляти в морозильній камері. За фактом умисного вбивства розпочали кримінальне провадження. За даними поліції, хлопчик зі старшою на рік сестричкою, мешкав з 18-річною матір’ю та її 44-річним неодноразово судимим співмешканцем.