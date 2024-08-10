Вже майже місяць триває розслідування вбивства Ірини Фаріон. Ексдепутатка була застрелена у Львові біля свого будинку. Головний підозрюваний – 18-річний дніпрянин В'ячеслав Зінченко.

Наразі хлопець перебуває у СІЗО. Такий запобіжний захід йому обрав суд. Не змінив свого рішення суддя й після того, як адвокат Зінченка подав апеляцію.

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Батьки вказують на брак доказів

В інтерв'ю 11 каналу батьки підозрюваного розповіли про те, як просувається справа. Вони впевнені, що їх син не міг вчинити злочин. Так, мати Олена Зінченко каже, що В'ячеслав не здатний на вбивство. За її словами, хлопець приїхав у Львів не для того, аби стріляти у Фаріон, а щоб зустрітися з друзями та погуляти містом.

Треба шукати справжніх вбивць і замовників. І це ніяк не пов'язано з моїм сином. Доказів справді немає,

– зазначила жінка.

Батько хлопця своєю чергою звернув увагу, що слідство не поділилося з ним доказами, які начебто поліція знайшла в їхній квартирі. Зокрема, йдеться про лист, який Зінченко написав на випадок, якщо "щось піде не за планом". Раніше правоохоронці розкрили частково зміст окремих рядків. У них хлопець пояснював, що приховував скоєне від батьків не тому, що їм не довіряє, а заради їхньої безпеки.

Слідство мені не доводило про існування цього листа і тим більше про вміст цього листа. Я був на допиті, і слідчий нічого такого не розповідав. Не показав мені, що він десь листувався з якимись ультраправими рухами. Нема нічого,

– сказав батько підозрюваного.

За словами чоловіка, з доказовою базою проти його сина "все дуже сумно".