Мати підозрюваного у справі Фаріон вперше прокоментувала його зв'язок з ультраправими групами

Мама підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон не вважає, що її син був причетний до ультраправих організацій. Але загалом вони мало про це розмовляли.

Як розповіла в інтерв'ю 24 Каналу мати підозрюваного у справі Фаріон Олена Зінченко, вони загалом про такі теми не спілкувалися. Ймовірно, В'ячеслав вважав, що мама в цьому слабо орієнтується.

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Чи причетний Зінченко до ультраправих організацій

За словами пані Зінченко, її син – патріот України. Він завжди хотів стати прикладом, тому не вживав алкоголю, не курив та займався спортом.

Звісно, мама підозрюваного бачила скриншоти повідомлень, які залишав підозрюваний на ультраправих пабліках. Там він, зокрема, згадував і про російське неонацистське угрупування NS/WP (National-Socialism / White Power), яке взяло на себе відповідальність за вбивство Фаріон.

Те, що показували в Інтернеті… Я бачила. Ну, там звичайні розмови хлопців. Не знаю. Нічого такого не бачу,

– зауважила мама підозрюваного.

Зверніть увагу! 19 липня у Львові вбили мовознавицю Ірину Фаріон. Поліція підозрює 18-річного В'ячеслава Зінченка, який каже, що не вбивав Фаріон. Згодом 24 липня відповідальність за вбивство взяли на себе представники російського неонацистського руху NS/WP. Слідство триває. Правоохоронці перевіряють, чи був Зінченко причетний до цієї організації.