Адвокат підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон каже, що слідству треба шукати жінку

Адвокат підозрюваного у вбивстві професорки та громадської діячки Ірини Фаріон не виключає, що її могла вбити жінка. Він заявив, що його "дивує зараз те, чому слідство зупинилось і не рухається далі".

Про це захисник підозрюваного Ігор Сулима сказав в інтервʼю Українським Новинам.

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Журналісти поцікавилися в адвоката підозрюваного у вбивсті Фаріон, чи може бути таке, що хлопець покриває когось, якщо він не безпосередній виконавець, або знає, хто це зробив.

Це вже потрібно запитувати його. Все можливо. Ми можемо взяти будь-яку версію і вона матиме право на життя. Інше питання – чи підтвердиться ця версія. Ми можемо висувати версію, що це було шоу, можемо висувати версію, що це було декілька осіб. Можливо навіть, що це була жінка. Все можливо,

– заявив адвокат.

Також захисник підозрюваного здивований тим, що слідство зупинилось на його клієнту і не рухається далі.

"Досудове розслідування триває тільки по моєму підзахисному. А якщо це не він? Що ви зберете після півроку або року? Нічого. Кого ви знайдете через рік? Нікого. Якщо це зробив хтось інший, його вже просто немає в Україні. А хто в нас зараз може спокійно виїхати з України? Жінка. Ніхто не звертав увагу на сторонніх осіб, які ходили там і потрапляли на камери. Там жінка пройшла, там ще хтось і так далі. Всі звернули увагу на мого підзахисного, тому що він злочинець, який нібито хоче вбити когось і одягається як клоун", – обурився адвокат.