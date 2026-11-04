Не визнав провини: Зінченко оскаржив довічний вирок за вбивство Фаріон

Засуджений до довічного ув'язнення за вбивство мовознавиці Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко оскаржив вирок у суді. Апеляційну скаргу на рішення колегії суддів передали в останній день передбаченого законом терміну.

Як повідомило Суспільне з посиланням на власні джерела, скарга надійшла до Шевченківського районного суду Львова 3 листопада. Цю інформацію журналістам також підтвердила адвокатка обвинуваченого Діана Кара.

Які подробиці?

Апеляційну скаргу на рішення Шевченківського районного суду В'ячеслав Зінченко подав 3 листопада.

За нормами Кримінального процесуального кодексу України, сторона захисту мала 30 днів із моменту оголошення вироку для подання апеляції.

Колегія суддів призначила максимальне покарання

Вирок ухвалили 1 жовтня судді Петро Невойт, Павло Едер і Олександра Баєва. Вони визнали Зінченка винним у скоєнні злочину, хоча обвинувачений під час засідань категорично заперечував свою причетність.

Спершу дії фігуранта кваліфікували як умисне вбивство, що передбачало до 15 років позбавлення волі.

Згодом правоохоронці змінили обвинувачення на вбивство з мотивів національної нетерпимості та незаконне поводження зі зброєю, через що йому загрожувало довічне ув'язнення.

Прокурор Дмитро Петльований зазначав, що слідчі призначили понад 60 експертиз, допитали понад 1 500 свідків та опрацювали терабайти записів з камер спостереження.

Напад стався біля будинку мовознавиці

Напад на Ірину Фаріон стався ввечері 19 липня 2024 року у Львові. Невідомий вистрілив їй у голову біля під'їзду та втік, а за кілька годин потерпіла померла в лікарні Святого Пантелеймона.

Через кілька днів тоді ще 18-річного підозрюваного розшукали й затримали у Дніпрі. Судові дебати у справі тривали до середини вересня 2026 року, після чого судді пішли до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.

Нагадаємо, раніше ми писали, що обвинувальний акт щодо В'ячеслава Зінченка передали до суду ще у грудні 2024 року.