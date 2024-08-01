У Києві судитимуть жінку, яка на святкуванні дня народження вбила іменинника

У вересні 2023 року у столиці під час з’ясування стосунків жінка вдарила 66-річного чоловіка ножем у шию. Киянин, що святкував у той час свій день народження, загинув на місці.

Правоохоронці завершили досудове слідство та скерували обвинувальний акт до суду. Наразі жінка перебуває під вартою, їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Вбивство іменинника у Києві

Як розповіли у поліції, у вересні 2023 року до поліції Києва надійшло повідомлення від лікарів про те, що в Оболонському районі помер громадянин з ножовим пораненням.

На місці події правоохоронці з’ясували, що під час святкування дня народження між чоловіком та гостею розв’язалась сварка. У ході конфлікту 56-річна місцева мешканка вдарила 66-річного іменинника ножем у шию, після чого втекла. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці події,

– розповіли правоохоронці.

Місце, де сталося вбивство / фото поліції

Поліцейські встановили особу підозрюваної, затримали її та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Наразі жінку чекає суд.

Жінка, яку звинувачують у вбивстві чоловіка / Фото поліції