Це принципово, – ветеран Симороз різко висловився про нібито "службу" засудженого Косова
- Артема Косова засудили до довічного ув'язнення за вбивство підлітка, але під час апеляції він може перебувати на гауптвахті.
- Ветеран Олег Симороз висловив принципову позицію, наполягаючи на справедливості, необхідності довічного ув'язнення та захисті честі українських військових, оскільки адвокати Косова маніпулювали, що він військовослужбовець.
Колишнього співробітника Управління державної охорони Артема Косова засудили до довічного позбавлення волі за вбивство підлітка Максима Матерухіна на станції фунікулера. Ймовірно, на період подання апеляції він перебуватиме на гауптвахті, як військовослужбовець, а не в СІЗО.
Цей момент особливо болить ветерану, який поділився зі своїми враженнями і думками. Ведуча 24 Каналу Яна Богославська зауважила, що ветеран, активіст Олег Симороз присутній фактично на всіх засіданнях щодо вбивства Максима Матерухіна.
"Він має бути на довічному"
Олег Симороз зазначив, що для мене ця справа стала принциповою. Йому було важко її відвідувати, але він від імені ветеранської спільноти мав показати та захистити достойне ім'я українського військовослужбовця. Адже адвокати Артема Косова постійно маніпулювали та називати його військовим, хоча він не є не є учасником бойових дій.
Були фрази: "Він дитину на війну відправляв". Для мене це принципові речі – показати суспільству, що ні, український ветеран, військовослужбовець буде стояти на стороні справедливості. Ми будемо відстоювати, щоб він був на довічному,
– підкреслив активіст.
Ветеран наголосив, що адвокати Артема Косова, які тиснули на свідків, зривали судові засідання, хотіли спекулювання на війську. Тому йому важливо бути присутнім на засіданнях.
Що відомо про вбивство Максима Матерухіна?
7 квітня 2024 року на станції фунікулера Артем Косов штовхнув учня 10-го класу Максима Матерухіна, через що той впав, розбив головою скло й отримав смертельний поріз шиї. Хлопець помер за кілька хвилин до приїзду швидкої.
Свідки розповідали, що суперечка виникла навколо теми армії у вагоні фунікулера. Косов нібито вимагав від хлопця відповіді на запитання, чи готовий він віддати борг Батьківщині. Максим Матерухін відповів ствердно. Однак, мабуть, така відповідь його не задовольнила.
Відомо, що Артем Косов працював водієм в Управлінні державної охорони.
22 вересня 2025 року Шевченківський суд Києва виніс вирок обвинуваченому у вбивстві підлітка Максима Матерухіна на станції київського фунікулера. Артема Косова визнали винним і засудили до довічного ув'язнення.