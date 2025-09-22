Колишнього співробітника Управління державної охорони Артема Косова засудили до довічного позбавлення волі за вбивство підлітка Максима Матерухіна на станції фунікулера. Ймовірно, на період подання апеляції він перебуватиме на гауптвахті, як військовослужбовець, а не в СІЗО.

Цей момент особливо болить ветерану, який поділився зі своїми враженнями і думками. Ведуча 24 Каналу Яна Богославська зауважила, що ветеран, активіст Олег Симороз присутній фактично на всіх засіданнях щодо вбивства Максима Матерухіна.

Читайте також Мати вбитого на фунікулері підлітка вперше відреагувала на вирок вбивці

"Він має бути на довічному"

Олег Симороз зазначив, що для мене ця справа стала принциповою. Йому було важко її відвідувати, але він від імені ветеранської спільноти мав показати та захистити достойне ім'я українського військовослужбовця. Адже адвокати Артема Косова постійно маніпулювали та називати його військовим, хоча він не є не є учасником бойових дій.

Були фрази: "Він дитину на війну відправляв". Для мене це принципові речі – показати суспільству, що ні, український ветеран, військовослужбовець буде стояти на стороні справедливості. Ми будемо відстоювати, щоб він був на довічному,

– підкреслив активіст.

Ветеран наголосив, що адвокати Артема Косова, які тиснули на свідків, зривали судові засідання, хотіли спекулювання на війську. Тому йому важливо бути присутнім на засіданнях.

Що відомо про вбивство Максима Матерухіна?