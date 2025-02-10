Вбивство пенсіонера на АЗС Києва: злочинця відправляють до психлікарні
- У вересні 2024 року на Кільцевій дорозі чоловік вистрілив у 65-річного пенсіонера, забрав ключі від автомобіля та особисті речі, після чого втік з місця злочину.
- Судово-психіатрична експертиза показала, що підозрюваний не міг усвідомлювати свої дії, і з 2012 року він періодично проходив психіатричне лікування.
У вересні 2024 року на одній з АЗС Києва чоловік застрелив пенсіонера. Зловмисника направлять на примусове лікування до психіатричної лікарні із суворим наглядом.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську прокуратуру.
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Вбивцю пенсіонера відправили до психлікарні
Так, 10 лютого 2025 року до суду було скеровано клопотання про застосування до підозрюваного в умисному вбивстві чоловіка на АЗС примусових заходів медичного характеру.
Його направлять до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом,
– уточнили у прокуратурі.
Правоохоронці нагадали, що 18 вересня 2024 року на АЗС на Кільцевій дорозі чоловік з рушницею підійшов до 65-річного пенсіонера, який збирався сісти у власний автомобіль. Після короткого діалогу він вистрілив у голову власника машини, забрав ключі від автомобіля, особисті речі та поїхав з місця злочину.
Судово-психіатрична експертиза підтвердила, що 41-річний стрілець, як на момент вчинення злочину, так і зараз, не може усвідомлювати свої дії та керувати ними. Виявилося, що з 2012 року зловмисник періодично проходив лікування у закладах, де надають психіатричну допомогу.