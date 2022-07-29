Схоже на підрив зсередини, – Арестович вказав ймовірну версію вбивства полонених в Оленівці

Масове вбивство полонених в окупованій Оленівці 29 липня схоже до підриву будівель колонії зсередини. Ймовірно, це зробили, щоб приховати вбивства полонених українців, яких там утримували.

Про це повідомив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. Він підкреслив, що таку думку висловив не він, а фахівці, які досліджували оприлюднені матеріали з місця. Військовий аналітик Олег Жданов також акцентував на тому, що росіяни вбивають український полонених цілеспрямовано.

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Що свідчить про вибух зсередини в колонії Оленівки

Арестович сказав, що ця подія попередньо схожа не на обстріл. Мовляв, це радше спроба приховати сліди злочинів, які коїли всередині будівлі.

Сеціалісти-піротехніки, аналізуючи російське відео з Оленівки, кажуть, що картина більше схожа на вибух речовини з високою температурою горіння всередині самої будівлі, ніж на результат обстрілу,

– написав Арестович.

Він додав, що одною з головних ознак цього є те, який вигляд мають тіла загиблих. "Люди будівлі не розкидані, як від вибуху, а схоже, що обгоріли тіла людей, які вже були мертві на момент початку пожежі", – підсумував радник.

Головне про удар росіян по колонії в Оленівці

У росії заявили про удар по колонії в Оленівці на Донеччині. Саме там перебувало багато українських полонених. Зокрема воїни, які були оборонцями "Азовсталі".

ЗМІ кремля вказують, що загалом загинули 40 українських військовополонених і ще 75 – зазнали поранень. Вину за подію пропагандисти ворога намагаються перекласти на Україну.

У Генеральному штабі ЗСУ на це одразу відреагували. Там спростували причетність до обстрілу колонії. Там теж акцентували на тому, що таким чином лише намагаються приховати тортури та розстріли, які коїли там росіяни.

Як стало відомо про удар по Оленівці: дивіться відео