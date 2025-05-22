Посол Ізраїлю в США Єхіель Лейтер розповів, що закохані планували заручитися. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.
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Що відомо про вбивство працівників ізраїльського посольства
За даними видання, працівників посольства Ізраїлю у Вашингтоні розстріляли під крики "Свободу Палестині!". Це сталося під час того, як у Єврейському музеї проводили захід.
Лейтер каже, що пара хотіла заручитися, Ліщинський придбав обручку та наступного тижня планував зробити пропозицію своїй коханій у Єрусалимі.
Тоді як експосол Ізраїлю в США Майк Герцог зазначив, що вбита жінка була американською співробітницею посольства, а чоловік – ізраїльтянином.
У вбивстві підозрюють 30-річного Еліаса Родрігеса з Чикаго. Під час арешту він вигукував "Свободу Палестині", а пізніше зізнався, що "зробив це заради Гази". Його затримала поліція. В Ізраїлі назвали цю стрілянину "огидним актом антисемітського тероризму".
Американський президент Дональд Трамп також відреагував на вбивство співробітників посольства Ізраїлю у Вашингтоні. Лідер США назвав це "жахливим злочином".