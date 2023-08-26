У ЗМІ з'явилось ім'я ймовірного організатора вбивства Пригожина: це відомий російський шпигун

До організації вбивства Євгена Пригожина може бути причетний керівник підрозділу російської військової розвідки. Саме він влаштував отруєння сім'ї Скрипалів "Новачком".

Мова про Андрія Авер'янова, пише британський портал з посиланням на джерела в розвідці Великої Британії та України. Розвідники розглядають різні версії організації вбивства ватажка вагнерівців.

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Яким чином може бути причетний шпигун

Зазначають, що Андрій Авер'янов керував операцією щодо заміни вагнерівців у країнах Африки на 20 тисяч російських військових і мав "давню ворожнечу" з Пригожиним.

ім'я Авер'янова – не єдине, яке фігурує в обговореннях розвідки у зв'язку з імовірною смертю ватажка "вагнерівців".

Співрозмовник видання також зазначив, що українські спецслужби теж перевіряють версію про причетність Авер'янова до вибуху на літаку, де, ймовірно, був Пригожин.

Раніше розслідувач Bellingcat Христо Грозєв звернув увагу на те, що під час зустрічі російського диктатора Путіна з африканськими лідерами на початку серпня Авер'янов стояв поруч із ним, і російський диктатор представив його як "людину, яка відповідатиме за безпеку на вашому континенті".

Хто такий Авер'янов

Андрій Авер'янов очолює підрозділ 29155 Головного управління російського генштабу (ГРУ) – російської військової розвідки. За даними Bellingcat, саме цей підрозділ пов'язаний із численними вбивствами, зокрема отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері у 2018 році.

Цей же підрозділ фігурує у розслідуванні підриву складу боєприпасів у чеському Врбетіце у 2014 році, замаху на вбивство болгарського торговця зброєю у 2015 році, кампанії з дестабілізації в Молдові, невдалої спроби перевороту в Чорногорії у 2016 році

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