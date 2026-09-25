В українця, якого підозрюють у вбивстві польського священника, виявили проблеми із здоров'ям

Польська прокуратури висунула звинувачення громадянину України, який напав на монастир у Польщі у четвер, 24 вересня. Тоді загинула 1 людина, ще 4 отримали поранення.

Речниця окружної прокуратури у Перемишлі Малгожата Тацюх-Курасевич повідомила, що через психічний стан підозрюваного, наразі правоохоронці не можуть провести допит. Про це пише RMF24.

Що відомо про стан підозрюваного?

Психіатри встановили, що 31-річний громадянин України Ігор М. має проблеми зі здоров'я. У нього ознаки психічного захворювання у вигляді гострих, багатоформних психотичних розладів.

Посадовиця зазначила, що найближчим часом правоохоронці не проводитимуть слідчі дії щодо українця. За її словами, психічний стан Ігоря М. не дозволить йому бути учасником процесуальних дій через посилені психотичні симптоми, стан сильного психомоторного збудження, розгубленість мислення та відсутність логічного зв’язку. Підозрюваного відправлять на антипсихотичне лікування.

Тацюх-Курачевич зазначила, що прокуратура звернеться до суду з клопотанням щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тимчасового арешту для Ігоря М. Вона сказала, що наразі громадянин України перебуває у психіатричній лікарні.

Районна прокуратура в Ярославі готує клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тимчасового арешту строком на 3 місяці. Чоловік може відбувати його в умовах лікарні.

Що відомо про інцидент?

За даними слідства, у четвер, 24 вересня, 31-річний чоловік напав із ножем на п'ятьох людей на території монастиря бенедиктинок у польському Ярославі. Серед постраждалих були 3 священнослужителі та 2 цивільних, а один зі священників помер від отриманих поранень.

Президент України заявив, що розраховує на швидке та ретельне розслідування всіх обставин інциденту. А прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що нападник "буде покараний із повною суворістю польського закону".