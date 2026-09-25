Про це повідомляє RMF24.

Що відомо про напад у монастирі Ярослава?

Прокуратура Перемишля висунула українцю звинувачення у вбивстві священника, замаху на вбивство та заподіянні тяжких тілесних ушкоджень. Йдеться про напад, який стався 24 вересня на території монастиря бенедиктинок у польському Ярославі.

За даними слідства, 31-річний чоловік напав із ножем на п'ятьох людей. Серед постраждалих були троє священнослужителів та двоє цивільних, а один зі священників помер від отриманих поранень.

Підозрюваного затримали неподалік монастиря, після чого він отримав медичну допомогу. Наразі чоловік перебуває в лікарні, де медики оцінюють його стан, зокрема через отримані під час інциденту фізичні та можливі психічні травми.

Слідчі встановили, що напередодні чоловік в'їхав до Польщі з Німеччини та прямував у напрямку прикордонного переходу в Корчовій. Перетнути кордон йому не вдалося, після чого, за даними прокуратури, він опинився в Ярославі. Ніж нападник міг взяти з кухні монастиря або сусіднього закладу "Бенедиктинець".

Чому чоловік прийшов до монастиря та що саме стало причиною нападу, слідство наразі не встановило.

Також поки немає результатів аналізів крові, які мають показати, чи перебував підозрюваний під впливом наркотичних речовин. Алкотестер після затримання показав 0,0 проміле.

Прокуратура допитала понад десяток свідків, а також одного з постраждалих священників, який після лікування повернувся до монастиря. Для участі у процесуальних діях підозрюваному призначили державного захисника та перекладача з української мови.

Окремо польські ЗМІ повідомляли, що чоловік нібито раніше служив в українській армії та мав німецький і український паспорти, а також польський номер PESEL. Водночас польський заступник міністра внутрішніх справ Чеслав Мрочек заявив, що інформація про його можливу службу в українській армії наразі офіційно не підтверджена.

Нагадаємо, на трагедію відреагував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що розраховує на швидке та ретельне розслідування всіх обставин інциденту. А польський прем'єр Дональд Туск запевнив, що нападник "буде покараний із повною суворістю польського закону".