Росіяни вбили цивільного поблизу Селидового: Офіс генпрокурора відкрив справу

У понеділок, 11 листопада, у мережі з'явилася інформація, що росіяни вбили цивільного в окупованому селі поблизу Селидового. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс генерального прокурора.

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Вбивство цивільного у Покровському районі

Як пише Офіс генпрокурора, в одному з телеграм-каналів опубліковано інформацію про нібито вбивство цивільного представниками російської армії в Покровському районі. Ймовірно, злочин ворог вчинив після захоплення села Новоолексіївка, яке розташоване поблизу Селидового.

На оприлюднених фото зафіксовано труп чоловіка, що знаходиться на дорозі, поруч зі зруйнованими внаслідок бойових дій приватними будинками,

– пишуть у прокуратурі.

Наразі проводяться невідкладні слідчі та розшукові дії, направлені на перевірку зазначеної інформації, встановлення всіх обставин події та ідентифікацію жертви окупантів.

До слова, 11 листопада волонтер Сергій Стерненко повідомив, що у Курській області росіяни розстріляли двох беззбройних полонених. Він показав відео воєнного злочину, на якому видно, що чоловіки не чинили жодного опору.