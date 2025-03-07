Росіянина засудили до довічного ув’язнення за вбивство двох українців у Німеччині

У Німеччині суд виніс довічне ув’язнення росіянину, який вбив двох українських військових. Трагедія сталася в місті Мурнау, де підозрюваний вдарив ножем обох чоловіків після конфлікту.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на n-tv. У Німеччині Регіональний суд Мюнхена II засудив 58-річного росіянина до довічного ув'язнення за вбивство двох українських військових у місті Мурнау.

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Росіянин отримав довічне ув’язнення за вбивство двох українців

Як уточнив представник суду, також було встановлено особливу тяжкість злочину, що ускладнює можливість дострокового звільнення засудженого.

Обидва українці лікувалися від поранень, отриманих під час війни з Росією, у клініці Мурнау. Вбивство сталося після того, як чоловіки, які часто зустрічалися для спільного вживання алкоголю, посварилися в день трагедії. Під час суперечки 36-річний українець образив 58-річного росіянина.

У відповідь той завдав кілька ударів ножем в шию. Потім він вбив 23-річного українця, завдавши п’ять ударів ножем.

Під час судового процесу у лютому росіянин зізнався у скоєному.

До слова, в обвинувальному акті зазначено, що підозрюваний, який проживає в Німеччині з початку 90-х років, є "прихильником гіпертрофованого російського націоналізму" та "беззастережно виступає за загарбницьку війну Росії проти України".

Нагадаємо, що у Десантно-штурмових військах підтвердили, що вбитий у Німеччині військовий був українським десантником.