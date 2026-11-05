Всі особи – цивільні: у МЗС розповіли подробиці вбивства українця у Словаччині

У ніч на 5 листопада у готелі SOG у місті Тренчин, що у Словаччині, внаслідок ножових поранень загинув громадянин України. За інформацією поліції, чоловік отримав два колото-різані поранення в ділянки серця та живота і помер від отриманих травм та гострої внутрішньої кровотечі.

Про деталі повідомила пресслужба МЗС України.

Що відомо про вбивство українця у Словаччині

За підозрою у вчиненні злочину затримано іншого громадянина України.

Ще один громадянин, який знаходився на місці інциденту, перебуває в розшуку.

Регіональною кримінальною поліцією в Тренчині відкрито кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.

Всі згадані особи – цивільні. Двоє з них перебували в Словаччині у службовому відрядженні та не є військовослужбовцями Сил оборони України.

Просимо не розповсюджувати недостовірну інформацію,

– закликали у МЗС.

Посольство України в Словаччині встановило контакт із дружиною загиблого для сприяння у вирішенні питань щодо поховання. Справа перебуває на контролі установи.

Нагадаємо, що раніше у ЗМІ поширили інформацію про те, що у Словаччині український військовий Повітряних сил міг загинути після ножового нападу товариша по службі. Втім, начальник управління комунікацій ПС ЗСУ Юрій Ігнат теж наголосив, що ця інформація – фейкова.