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5 листопада, 22:08
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Всі особи – цивільні: у МЗС розповіли подробиці вбивства українця у Словаччині

Софія Рожик

У ніч на 5 листопада у готелі SOG у місті Тренчин, що у Словаччині, внаслідок ножових поранень загинув громадянин України. За інформацією поліції, чоловік отримав два колото-різані поранення в ділянки серця та живота і помер від отриманих травм та гострої внутрішньої кровотечі.

Про деталі повідомила пресслужба МЗС України.

Що відомо про вбивство українця у Словаччині

За підозрою у вчиненні злочину затримано іншого громадянина України. 

Ще один громадянин, який знаходився на місці інциденту, перебуває в розшуку. 

Регіональною кримінальною поліцією в Тренчині відкрито кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.

Всі згадані особи – цивільні. Двоє з них перебували в Словаччині у службовому відрядженні та не є військовослужбовцями Сил оборони України.

Просимо не розповсюджувати недостовірну інформацію,
– закликали у МЗС.

Посольство України в Словаччині встановило контакт із дружиною загиблого для сприяння у вирішенні питань щодо поховання. Справа перебуває на контролі установи.

Нагадаємо, що раніше у ЗМІ поширили інформацію про те, що у Словаччині український військовий Повітряних сил міг загинути після ножового нападу товариша по службі. Втім, начальник управління комунікацій ПС ЗСУ Юрій Ігнат теж наголосив, що ця інформація – фейкова.

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