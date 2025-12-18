Спалили у власному авто заради 50 тисяч євро: що відомо про вбивство 21-річного українця у Відні

Заява про зникнення українця у Відні надійшла до поліції Харківщини у середу, 26 листопада. Незабаром в австрійській столиці знайшли спалений автомобіль із тілом 21-річного хлопця.

За підтримки Європолу підозрюваних затримали вже знайшли та затримали. Детальніше про злочин повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію та Офіс Генпрокурора.

Дивіться також Знайдено зброю, яку використав кілер: Кравченко оприлюднив нові деталі у вбивстві Парубія

Що відомо про вбивство у Відні?

За даними слідства, 25 листопада у Відні підозрювані під вигаданим приводом домовилися про зустріч із жертвою на території готелю. Один зі злочинців був особисто знайомий з хлопцем.

На потерпілого напали на підземному паркінгу та змусили його переказати близько 50 тисяч євро з криптовалютного гаманця. Опісля українця вивезли до іншого району міста, помістили до багажника власного Mercedes-Benz і підпалили.

До слова, спільники ретельно готувались до злочину – підшукували місце та заздалегідь купили за готівку бензин на одній з АЗС.

Уже 26 листопада вони в'їхали на територію України, а після були затримані в Одесі. Унаслідок обшуків у готельному номері, квартирі та транспортному засобі правоохоронці виявили ймовірні докази – гроші в іноземній та національній валюті, одяг, телефони тощо.

Поліція затримала підозрюваних: дивіться фото

Злочин кваліфіковано як умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів. Розслідування триває.

У четвер, 18 грудня, Печерський районний суд міста Києва обрав фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Нацполіція України продовжує працювати у тісній координації з правоохоронними органами Австрії для забезпечення невідворотності покарання,

– йдеться в повідомленні.

Ким можуть бути жертва та підозрювані?