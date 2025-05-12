З Вікторією Дмитрівною прощалися у Софіївській Борщагівці, а із військовим – у його рідному селі – Петропавлівська Борщагівка – трохи пізніше. Як розповідає кореспондентка "Київ 24", обидва прощання були емоційно виснажливі, важкі, передає 24 Канал.

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Трагедія під Києвом

Провести в останню путь військового прийшло багато знайомих, сусідів, родичів. Його ховали як Героя, бо він стояв на захисті нашої країни. Коли виносили його труну, усі стали на коліна.

Сусіди пригадують, що Віталій був дуже добрим і позитивним. Його родина на початку вторгнення намагалася всіляко допомагати армії.

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Також знайомі відмовляються вірити в офіційну версію поліції. Відповідно до неї, Віталій місяць тому продав сусідові Віктору свою зброю. Пізніше військовий забажав за неї більшу суму, через це між чоловіками стався конфлікт.

Однак сусіди кажуть, що військовий не міг продати сусідові автомат, оскільки між ними був давній конфлікт. Гончарук звинувачував родину Пиндюри у тому, що вони отруїли його собаку. Йому про це нібито сказала ворожка. Сусіди кажуть, що Гончарук неодноразово обіцяв помститися за пса.

Очевидно, чоловік готувався до вбивства. У нього в помешканні знайшли цілий арсенал, зокрема 300 патронів і одну гранату.