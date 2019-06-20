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      Вбивство 11-річної Дарії Лук'яненко: що відомо про підозрюваного Тарасова

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      У вбивстві Дарії Лук'яненко підозрюють 22-річного Миколу Тарасова
      У вбивстві Дарії Лук'яненко підозрюють 22-річного Миколу Тарасова / Колаж 24 каналу

      На Одещині поліцейські знайшли тіло 11-річної дівчинки Дарії Лук'яненко, яка зникла тиждень тому. Підозрюваним у вбивстві дитини є 22-річний місцевий житель Микола Тарасов, якого вже затримали. Хлопець здавався односельчанам тихим і вів усамітнений спосіб життя.

      Тіло дівчинки виявили в її рідному селі Іванівці під час обшуку в одному з будинків. Правоохоронці обшукували його ще у перші дні після зникнення дитини, але так і нічого не знайшли.

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      Вже під час третього обшуку будинку Тарасова поліцейські побачили біля паркана сандалі, які належали Дарині, а потім і тіло дівчинки, яке злочинець кинув у вигрібну яму. Де перебувала дівчинка під час двох попередніх обшуків, наразі невідомо.


      Обшуки у будинку Миколи Тарасова, де знайшли тіло 11-річної Дарії Лук'яненко

      Під час допиту сам Тарасов зізнався поліцейським, що спочатку душив 11-річну дівчинку в коридорі, потім роздягнув, але нiбито нічого з нею не зробив. Згодом він кинув її тіло у вигрібну яму, а речі облив бензином і спалив.

      Що відомо про підозрюваного Миколу Тарасова?

      Як розповідають місцеві жителі, 22-річний хлопець був непримітним, жив як відлюдник і практично не виходив з дому. Він ніде не працював і не вчився, а більшість часу проводив за комп'ютером.

      Батьки підозрюваного працюють на ринку в Іванівці. Поруч мали свою палатку і батьки вбитої Дарії. За словами селян, у день зникнення дівчинки він допомагав своїм батькам. Також він іноді міг підпрацьовувати вантажником у рідних 11-річної Дарії. Але на дівчинку, якщо вони випадково зустрічалися, не звертав ніякої уваги, пишуть місцеві видання.

      Водночас, мати підозрюваного розповідала, що в день зникнення дитини Микола сходив в душ, грав в комп'ютерні ігри і дивився фільм в навушниках. Жінка також активно долучалася до пошуків зниклої дівчинки і досі не вірить, що її син вбив Дарію.

      За словами слідчого, батьки підозрюваного, і справді, найімовірніше, не знали про злочин сина. Вони навіть відмовилися наймати йому адвоката.

      Яке покарання загрожує Тарасову?

      Зараз Миколу заарештували, він перебуває у відділенні поліції, яке охороняється десятками правоохоронців. Вони побоюються, що розлючені місцеві люди захочуть влаштувати самосуд над хлопцем.

      Раніше він добровільно пройшов перевірку на детекторі брехні, але провалив її. Мама хлопця пробувала пояснити це тим, що син довгий час був у депресії. Якщо вину Тарасова у вбивстві дівчинки доведуть, йому загрожує довічне ув'язнення.

      Що відомо про зникнення Дарії Лук'яненко?11-річна дівчинка зникла у селищі Іванівка в Одеській області ще 13 червня. Дарія йшла на танцювальний гурток, проте пропала недалеко від місцевого ринку.

      У мережі навіть ширилися чутки, що люди поблизу ринку чули її крик, а собаки там втрачали слід. Близькі та друзі родини до останнього надіялися, що дитина жива, адже на наступний день після зникнення вмикався її телефон.

      Тіло дитини знайшли 19 червня у вигрібній ямі на подвір'ї одного з будинків у Іванівці. Його опізнали батьки і направили на судмедекспертизу. Внаслідок чого загинула неповнолітня, наразі невідомо.

       

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      Теги: Новини України Жертви Діти і неповнолітні Поліція Розслідування Кримінальні новини Дарія Лук'яненко Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
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