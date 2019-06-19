Вбивство Джамаля Хашоггі: ООН визнала владу Саудівської Аравії винною

Організація Об'єднаних Націй заявила, що наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Сальман Аль Сауда та інші високопоставлені чиновники країни несуть відповідальність за вбивство журналіста Джамаля Хашоггі.

Відповідну заяву зробила спецдоповідачка ООН з питання позасудових страт Агнес Калламар, пише CNBC.

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Калламар закликала світових лідерів розширити санкції щодо ймовірних винуватців. Санкції збираються розширити доти, поки наслідний принц не доведе, що не несе ніякої відповідальності за вбивство журналіста Washington Post.

Спроба його викрадення – теж порушення міжнародного права в галузі прав людини. Обидва розслідування, які проводили Саудівська Аравія і Туреччина, не відповідають міжнародним стандартам проведення слідства щодо незаконних смертей,

– наголосила Агнес Калламар.

Калламар зазначила, що Саудівська Аравія має вибачитися перед Туреччиною, США і родиною Джамаля Хашоггі та визнати провину в його вбивстві і припинити суд над 11 підозрюваними.

Що відомо про вбивство Джамаля Хашоггі?На початку жовтня стало відомо, що у Стамбулі таємниче зник саудівський журналіст Джамаль Хашоггі, який критикував королівську родину Саудівської Аравії. Про його зникнення стало відомо після того, як він разом з нареченою відвідав будівлю консульства Саудівської Аравії.



Згодом влада Туреччини заявила, що має доказ вбивства Хашоггі: ним виявився аудіозапис з Apple Watch журналіста. Після прослуховування запису, який зберігся у хмарному сховищі iCloud, турецька поліція зазначила, що саудівського дисидента могли "жорстоко катувати, а потім розчленувати" прямо всередині дипустанови.



19 жовтня Саудівська Аравія підтвердила, що Хашоггі було вбито у консульстві країни у Стамбулі. 23 жовтня стало відомо, що у Стамбулі виявили останки Хашоггі, його тіло могли розчинити у кислоті.



У причетності до вбивства журналіста підозрюють саудівського принца Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда.