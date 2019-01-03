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      Вбивство іноземних дівчат у Харкові: з'явилися моторошні деталі

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      Вбивство іноземних дівчат у Харкові
      Вбивство іноземних дівчат у Харкові / Об'єктив

      У четвер, 3 січня, у Харкові знайшли тіла двох студенток з Туреччини з ознаками насильницької смерті. До того ж, стало відомо, що в орендованій квартирі були увімкнені газові конфорки, а за декілька днів до того там знайшли мертвою власницю.

      Про це повідомив місцевий сайт Об'єктив.

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      Напередодні 24 канал повідомляв, що в одній з харківських квартир на вулиці Валентинівській знайшли мертвими студенток з перерізаними горлами. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".

      У Харкові вбили двох студенток з Туреччини
      У Харкові вбили двох студенток з Туреччини

      За даними відомства, у квартирі залишилися включені всі газові конфорки. Також мешканці будинку розповіли, що господиня квартири проживала в тому ж дворі, що й квартиранти. Її знайшли мертвою у ванні з гарячою водою приблизно за 10 днів до вбивства дівчат. У квартирі були увімкнені всі 4 газові конфорки, як і у випадку з дівчатами.

      Тим часом, у соцмережах з'явилася інформація про те, що у вбивстві дівчат підозрюють турка 1992 року народження. Оскільки одна з дівчат незадовго до трагедії скаржилася батькам на колишнього хлопця – громадянин Туреччини, який нібито переслідував дівчину. Поліція його розшукує. 

      Поки слідчі намагаються встановити обставини події, свідків та розшукати причетних до вбивства.

      Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Харкова Жертви Студенти Новини Туреччини
      Джерело: 24 канал
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