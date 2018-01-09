Вбивство Ноздровської: у МВС розповіли, де і коли підозрюваному оберуть запобіжний захід
Підозрюваному у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської обиратимуть запобіжний захід у вівторок, 9 січня.
Про це повідомив речник МВС України Артем Шевченко.
8 січня стало відомо, що правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської. Однак у поліції поки не розголошують його імені.
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У ЗМІ з’явилась інформація, що підозрюваним у вбивстві правозахисниці є Юрій Россошанський – батько Дмитра Россошанського, який насмерть збив на автомобілі сестру Ірини Світлану Сапатінську.
Речник МВС повідомив, що засідання суду щодо обрання міри запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської відбудеться 9 січня пообіді.
Судове засідання відбуватиметься у Вишгородському райсуді Києва.
Сьогодні Вишгородський районний суд Київської області обиратиме запобіжний захід затриманому. Орієнтовно розгляд розпочнеться о 14-15 годині,
– цитує Шевченка "РБК-Україна".
9 січня Ірину Ноздровську поховають у її рідному селі Демидів на Київщині.
Нагадаємо, 1 січня на Київщині у річці знайшли мертвою та роздягненою Ірину Ноздровську – сестру загиблої у резонансній ДТП Світлани Сапатинської. За даними експертизи тіла, Ноздровська померла від множинних колото-різаних ран.