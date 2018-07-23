Вбивство Вороненкова: прокуратура повторно направила в суд звинувачувальний акт

Прокуратура повторно направила до Шевченківського районного суду столиці обвинувальний акт щодо фігурантів справи про вбивство в Києві колишнього депутата Державної думи РФ Дмитра Вороненкова.

Про це розповіла прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець в коментарі "Інтерфаксу".

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На 3 серпня призначено підготовче судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням Я. Тарасенко і А. Лося за частиною 5 статті 27, пунктів 6, 11, 12 та частиною 2 статті 115, частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України,

– йдеться у повідомленні.

За її словами, повторно обвинувальний акт стосовно вказаних осіб було направлено в суд на минулому тижні після усунення технічних недоліків, на які вказав суд.

Нагадаємо, 23 березня 2017 року колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова вбили біля готелю "Прем'єр Палац" у Києві. Вбивцею виявився уродженець Севастополя Павло Паршов.

9 жовтня 2017 року генпрокурор Юрій Луценко назвав мотиви, через які стався злочин. Одним із них є те, що політик мав цінні покази для українських, а в перспективі і для міжнародних судів, зокрема вони стосувались участі Росії у війні на Донбасі.

За даними слідства, вбивство замовив російський кримінальний авторитет Володимир Тюрін, колишній цивільний чоловік Марії Максакової.

24 травня стало відомо, що підозрюваного у замовленні вбивства колишнього депутата Держдуми Росії Володимира Тюріна оголосили у розшук Інтерполу. У міжнародному розшуку він перебуває з 16 травня.

