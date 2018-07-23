00:51
24 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
24°C 18°C
  • середа
    28°C 19°C
  • четвер
    27°C 20°C
  • п'ятниця
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
УСИК – ГАССІЄВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чорна мітка від Путіна. Туалетні роботи РФ
Вєсті Кремля
20:40, 23 липня
Вєсті.UA. Український містер Бін. Обнімашки в Раді
Вєсті.UA
20:27, 23 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
УСИК – ГАССІЄВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Вбивство Вороненкова: прокуратура повторно направила в суд звинувачувальний акт

41 Читать новость на русском
У прокуратурі розповіли про повторне направлення до суду звинувачувального акту
У прокуратурі розповіли про повторне направлення до суду звинувачувального акту / nv.ua

Прокуратура повторно направила до Шевченківського районного суду столиці обвинувальний акт щодо фігурантів справи про вбивство в Києві колишнього депутата Державної думи РФ Дмитра Вороненкова.

Про це розповіла прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець в коментарі "Інтерфаксу".

Читайте також: Друга річниця вбивства Павла Шеремета: у Генпрокуратурі назвали головні версії слідства

На 3 серпня призначено підготовче судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням Я. Тарасенко  і А. Лося за частиною 5 статті 27, пунктів 6, 11, 12  та частиною 2 статті 115, частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України,
– йдеться у повідомленні.

За її словами, повторно обвинувальний акт стосовно вказаних осіб було направлено в суд на минулому тижні після усунення технічних недоліків, на які вказав суд.

Нагадаємо, 23 березня 2017 року колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова вбили біля готелю "Прем'єр Палац" у Києві. Вбивцею виявився уродженець Севастополя Павло Паршов.
9 жовтня 2017 року генпрокурор Юрій Луценко назвав мотиви, через які стався злочин. Одним із них є те, що політик мав цінні покази для українських, а в перспективі і для міжнародних судів, зокрема вони стосувались участі Росії у війні на Донбасі.
За даними слідства, вбивство замовив російський кримінальний авторитет Володимир Тюрін, колишній цивільний чоловік Марії Максакової.
24 травня стало відомо, що підозрюваного у замовленні вбивства колишнього депутата Держдуми Росії Володимира Тюріна оголосили у розшук Інтерполу. У міжнародному розшуку він перебуває з 16 травня.
 

Теги: Новини України Новини політики Вбивство Вороненкова Новини Києва Київська прокуратура
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 23 липня: "Столичне море", поляк влаштував різанину у Києві
23 липня, 23:03 Головні новини 23 липня: "Столичне море", поляк влаштував різанину у Києві
553
Почему Национальный Банк поднимает ставку несмотря на снижение инфляции
23 липня, 23:00 Почему Национальный Банк поднимает ставку несмотря на снижение инфляции
Сергій Фурса 202
Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
23 липня, 14:00 Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
Гроші з-під землі: як Київ втрачає на корупції, зокрема, у метро
23 липня, 22:01 Гроші з-під землі: як Київ втрачає на корупції, зокрема, у метро
Михайло Поживанов 1949
Від геологів до юристів: вартість навчання в українських вишах
23 липня, 20:59 Від геологів до юристів: вартість навчання в українських вишах
917
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
У вівторок йдемо під Раду. Це знаковий день боротьби, — Тягнибок
16 лютого 2014 , 14:00
За компанію "Шахтарю". Результати 11 туру Бундесліги. ВІДЕО
 2 листопада 2013 , 18:48
Спочатку ми спали, а потім перемогли...незаслужено. Огляд матчів 8 туру Бундесліги
 7 жовтня 2013 , 16:54
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук