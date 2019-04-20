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      Вбивство жінки-таксиста на Черкащині: втекла від куль окупантів, загинула від куль грабіжників

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      Поліцейські затримали підозрюваних у вбивстві жінки-таксиста
      Поліцейські затримали підозрюваних у вбивстві жінки-таксиста / Ілюстративне фото

      Молода 33-річна жінка змушена була втікати від війни на Донбасі. Оселилася в Києві і працювала таксистом на власному автомобілі. Через нього й загинула: двоє рецидивістів застрелили жінку, викрали автомобіль та викинули тіло жертви у лісі. Трагедія сталася 18 квітня. Поліція розкрила злочин наступного ж дня.

      До поліції Києва звернулась жінка, стурбована зникненням своєї доньки. 33-річна зникла мешкала у Києві і займалася приватними перевезеннями власним автомобілем. Увечері 18 квітня вона виїхала в напрямку Черкас, і з того часу не виходила на зв'язок.

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      Вже ввечері 19 квітня оперативники Черкащини – причому керівники Звенигородського райвідділку та резервісти, адже весь особовий склад вже заступив на охорону виборчих дільниць – знайшли автомобіль зниклої жінки (у місті Ватутіне). Вони опитали місцевих мешканців і з'ясували, що на автомобілі приїхали двоє чоловіків, які живуть у будинку, біля якого автомобіль і було припарковано.


      Автомобіль, через який вбили жінку на Черкащині

      Чоловіків затримали. Це були молоді хлопці 1990 та 1992 років народження, мешканці Звенигородського району Черкаської області. Чоловіки вже мали раніше проблеми з законом і були засуджені. А один із них – перебував у розшуку за вчинення тяжких злочинів.

      Покидьки вбили молоду жінку. Вимушену переселенку з Донецька, яка заради виживання змушена була працювати таксисткою власним автомобілем. Вбита та її матір втекли від війни заради життя. Але смерть знайшла молоду жінку у мирній Черкаській області. Ціна життя – автомобіль та кишенькові гроші,
      – написав на своїй сторінці в Facebook перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

      Поліцейські здійснили обшук у помешканнях підозрюваних і виявили пістолет з глушником, з якого і вбили жінку. А також ключі від вкраденого автомобіля. Згодом чоловіки зізналися, що вбили жінку, щоб відібрати машину. А тіло викинули у лісосмузі, присипавши будівельним сміттям. 


      Пістолет із глушником – знаряддя вбивства – знайшли у квартирі підозрюваних

      Слідчі дії у справі тривають. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

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      Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Черкас Новини Києва Жертви Поліція Викрадення
      Джерело: 24 канал
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