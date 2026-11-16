Формально на війні: вбивці Нємцова вийшли з колоній та осіли в Чечні

Засуджені за вбивство Бориса Нємцова Заур Дадаєв, а також брати Анзор і Шадід Губашеви достроково вийшли на волю в Росії. Замість участі у війні під прикриттям контрактів вони оселилися на території Чечні.

Як з'ясували журналісти розслідувального медіа "Проєкт", донька вбитого російського опозиціонера Жанна Нємцова влітку 2026 року отримала пряме попередження про перебування засуджених у Грозному.

Де зараз вбивці Нємцова

Джерело передало Жанні Нємцовій наступні відомості: "Жанно, дивіться, яка ситуація. Вбивці вашого батька – брати Губашеви та Заур Дадаєв – на волі; формально вони на "сво", але насправді – у Грозному. Ви щось про це знали?"

За вироком суду фігуранти не мали права залишати місця позбавлення волі раніше 2034 – 2035 років або 2027 року в разі умовно-дострокового звільнення. Проте всі троє оформили контракти з армією Росії і відразу поїхали додому, де від них вимагають вести непублічний спосіб життя.

Заур Дадаєв, якого слідство вважає безпосереднім виконавцем убивства опозиціонера, вийшов на свободу 24 жовтня 2024 року.

Ще перебуваючи в колонії, колишній заступник командира батальйону "Північ" одружився з 36-річною Ірсаною Мукаєвою, яка працює у відділі експертизи правового департаменту адміністрації Чечні. Зараз Дадаєв проживає на хуторі Юкарчой приблизно за 80 кілометрів від чеченської столиці.

Інші співучасники розправи також опинилися на волі. Темірлан Ескерханов, засуджений до 14 років, підписав військовий контракт у 2024 році та приєднався до штурмового підрозділу, а в Хамзата Бахаєва термін покарання сплив навесні 2026 року.

Нагадаємо, Бориса Нємцова вбили ввечері 27 лютого 2015 року пострілами в спину на Великому Москворецькому мосту в безпосередній близькості від Кремля.

У липні 2017 року Московський окружний військовий суд призначив п'ятьом виконавцям злочину від 11 до 20 років позбавлення волі. Організаторів та замовників убивства російські правоохоронці досі офіційно не встановили.