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      Вбивці повертаються у політику: Стерненко поділився найболючішими спогадами з Майдану

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      Стерненко поділився найболючішими спогадами з Майдану
      Стерненко поділився найболючішими спогадами з Майдану / Getty Images

      Одеський активіст Сергій Стерненко поділисвся особистими спогадами з Євромайдану. Перша смерть, яку він побачив поруч біля себе, сталася 20 лютого 2014 року, коли майданівці пішли в контрнаступ проти "Беркута" і "вевешників" у напрямку Європейської площі по Хрещатику.

      "Я побачив, як у кількох десятках метрів від мене підстрелили хлопця, потім його понесли…", – сказав Стерненко в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

      Цікаво! Хочу бути максимально ефективним, – Стерненко розповів, чи піде в політику 

      За його словами другим найболючішим спогадом є прощання із Небесною Сотнею.

      Коли звичайних громадян, яких задовбало жити при диктатурі, несли в трунах і скандували "Герої!". Невимовно боляче було на це дивитись. Ще більш боляче зараз дивитися, що вбивці цих людей не просто не покарані – вони сьогодні повертаються у публічну політику. Вони намагаються вчити нас жити,
      – заявив Стерненко.

      Активіст додав, що рано чи пізно ці люди нестимуть відповідальність за все, що зробили.

      Революція Гідності / Фото Сергія Стерненка
      Революція Гідності / Фото Сергія Стерненка

      Стерненко не відриваю Євромайдан від одеських подій, де найбільш болючим для нього було 2 травня.

      "На жаль, особисто не знав нікого із Небесної Сотні, але я знав Ігоря Іванова, якого вбили проросійські бойовики 2 травня в Одесі. Він був десятником одеського "Правого сектора". Я змушував його та інших хлопців надягати одяг поверх бронежилетів, щоб ворог їх не бачив і було більше шансів вижити. Але куля зайшла йому під бронежилет… Знизу, у живіт. Ігор помер від втрати крові", – розповів активіст.

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      Стерненко запевнив, що завдяки цій людині ми сьогодні маємо мирне небо над головою – зокрема в Одесі, бо життя Ігоря захистило увесь південь України.

      "Якби Одеса впала, Миколаїв і Херсон були б лише питанням часу. А де ці міста – там і Запоріжжя, Дніпро, там і реалізація плану так званої "Новоросії", який Росія хотіла здійснити у 2014 році", – підсумував він.

      Дивіться відео повного інтерв'ю з Сергієм Стерненком:

      Хто такий Сергій Стерненко?Йому – лише 24, а він уже встиг взяти активну участь у Революції Гідності, очолити одеський обласний осередок Правого сектора, започаткувати "Народну люстрацію" і стати кісткою в горлі мера Одеси Геннадія Труханова та десятків інших ідейних антагоністів. Наслідком активної боротьби Стерненка за дотримання закону стали три напади на нього упродовж першої половини 2018 року.

      Під час другого нападу активісту ззаду стріляли у шию, а під час останнього він поранив одного з нападників ножем у живіт, від чого той помер. Зараз Сергій здебільшого мешкає не в Одесі, а в Києві. На інтерв’ю приходить у супроводі охоронця. Адже поки виконавці, і, насамперед, замовник замахів не покарані, варто зберігати пильність.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Сергій Стерненко Євромайдан Новини Одеси Небесна Сотня
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