"Бавовна" в Мачулищах: ЗМІ розповіли, де зараз пошкоджений літак-розвідник А-50

Білоруські партизани днями дронами атакували російський літак А-50, який координував ракетні удари по Україні. Після повідомлення про вибухи на летовищі у Мачулищах, де базувався літак, повітряне судно зникло.

Журналісти спробували з'ясувати, куди ж подівся літак-розвідник. Моніторингова група "Беларускі Гаюн" пише, що 2 березня російський літак А-50 з бортовим номером "43" полетів на ремонтний завод у Росію.

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Де зараз перебуває літак

Телеграм-канал пресслужби Лукашенка і зовсім заявив, що А-50 супроводжував "борт №1". Однак за інформацією телеграм-каналу "Беларускі Гаюн", пошкоджений літак залишив повітряний простір Білорусі та, "за попередньою інформацією", вирушив на ремонт у Таганрог. Точного підтвердження цих даних не було.

Журналістка видання "Зеркало" під прикриттям співробітника білоруського аеродрому, зателефонувала до "Таганрозького авіаційного науково-технічного комплексу імені Берієва". Цей комплекс включає 325-й Авіаремонтний завод, який спеціалізується на відновленні подібної техніки. Працівники приймальні підтвердили, що літак з бортовим номером 43 дійсно перебуває у них.

Журналістці дали кілька номерів телефону, але на жодному з них ніхто не відповів. У приймальні не змогли надати жодних інших подробиць щодо цього літака.

Що відомо про атаку на російський літак

Вранці 26 лютого в околицях військового аеродрому 50-ї змішаної бази Військово-повітряних сил Білорусі в Мачулищах місцеві жителі почули кілька вибухів. За інформацією BYPOL, вони стали результатом атаки дрона білоруських партизанів на російський військовий літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління (ДРЛО) А-50.

Як заявив керівник об'єднання колишніх силовиків Олександр Азаров, літак, який брав участь у коригуванні російських ракетних ударів по території України, було пошкоджено, і "літати вже не зможе".

Після цього з'явилися повідомлення про те, що на кордоні посилили прикордонний контроль, а в розшук оголосили вихідця з Криму, якого називають причетним до цього інциденту. Крім того, у Білорусі почали перевіряти власників дронів.

Згодом білоруські партизани показали повне відео з безпілотників, які пробрались до російського літака А-50 в Мачулищах.