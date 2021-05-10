Знахідка з "Титаніка": вчені вивчають лист 13-річної дівчинки, яка була пасажиркою судна

Вчені з Університету Квебек вивчають унікальну знахідку, яку люди побачили на канадському пляжі. Мовиться про старовинну пляшку з листом.

Лист написала 13-річна Матильда Лефевр. Підозрюють, що пляшку могли скинути з "Титаніка" за день до катастрофи.

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Пляшку знайшли в піску

Запечатану пляшку знайшла сім'я Шервух у 2017 році. Знахідка була у піску на пляжі біля скель Хоупвелл-Рокс. Сім'я передала пляшку фахівцям.

Лист датований 13 квітня 1912 року. Дівчинка Матильда Лефевр прямувала разом з мамою та трьома братами й сестрами в Нью-Йорк.

Я кидаю цю пляшку в море посеред Атлантики. Ми повинні прибути в Нью-Йорк через кілька днів. Якщо хто-небудь знайде її, повідомте про це сім'ї Лефеврів в Левен,

– написано у листі.



Пляшка, у якій був лист / Фото uqar

Дівчина дійсно була пасажиркою "Титаніка"

Фахівці заявили, що дівчинка з таким ім'ям дійсно була пасажиркою третього класу "Титаніка". Її та інших членів сім'ї повинен був зустріти батько у Нью-Йорку.

Лефеври загинули разом з іншими пасажирами. Трагедія "Титаніка" трапилась у ніч на 15 квітня.