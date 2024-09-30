Втік в монастир: вчителя, якого підозрюють у ґвалтуванні хлопчиків в Харкові, взяли під варту

Колишнього вчителя фізкультури підозрюють у тому, що він ґвалтував хлопчиків у Харкові. Суд арештував чоловіка.

Підозрюваного триматимуть під вартою. Він залишатиметься там без права внести заставу до 26 листопада.

Дивіться також У Німеччині сирієць з мачете влаштував серію нападів і підпалів: поранена 31 людина, – Bild

Що відомо про справу

Чоловіку 55 років, він одружений. Раніше не судимий. Понад десять років підозрюваний працював учителем.

Правоохоронці встановили, що у 2018 – 2021 роках чоловік вчиняв сексуальні дії щодо трьох хлопчиків віком 11, 12 та 13 років у різних навчальних закладах Харкова. Про скоєне розповів один із хлопців. Він виїхав за кордон і там повідомив відповідні органи.

Після цього чоловік звільнився та переїхав жити до чоловічого монастиря в Тернопільській області. Його підозрюють у зґвалтуванні дитини, якій не було 14 років.

Національна соціальна сервісна служба України проведе перевірки в усіх закладах, де цілодобово мешкають діти. Мета – виявлення можливих фактів насильства щодо них або порушення інших прав.

Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович у фейсбуці. Посадовиця наголосила, що всі діти мають навчатися і зростати в безпечному середовищі.