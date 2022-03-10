Вдалось ліквідувати командира полку окупанта полковника Захарова, – розвідка

З кожним днем українським військам вдається ліквідовувати найбільш небезпечних командирів росіян. Одним із них став полковник окупантів Захаров.

Ліквідований загарбник командував бальйонно-тактичною групою 6 танкового полку 90 танкової дивізії, що в російському Чебаркулі. Дивізія належить до Центрального військового округу окупантів.

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Батальйонно-тактична група ворога у боях в Броварському районі Київської області зазнала значних втрат в особовому складі та техніці. Тоді ж і ліквідували командира А. Захарова.

Через значні втрати БТГр 6 танкового полку разом з БТГр 239 танкового полку 90 танкової дивізії були змушені відступити та перейти до оборони.

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